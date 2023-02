Nederland ligt ondanks dramatische avond op koers voor extra CL-ticket

Ondanks de dramatische Europese avond met eliminatie voor zowel PSV als Ajax is er nog niet zoveel aan de hand op de UEFA-coëfficiëntenlijst. De marge van nummer zes Nederland op Portugal, dat Sporting Braga zag afhaken, is nog steeds geruststellend.

Nederland ligt hierdoor nog altijd op koers voor het zo felbegeerde extra Champions League-ticket vanaf het seizoen 2024/2025. De voorsprong op Portugal bedraagt 2,584 punten. Elke zege van een Portugese club levert dat land slechts 0,33 punten op.

Donderdagavond voegde de Eredivisie-delegatie slechts 0,4 punt toe aan zijn totaal, dankzij de 2-0-zege van PSV op Sevilla. De Eindhovenaren werden door de 3-0-nederlaag in Zuid-Spanje wel uitgeschakeld en grepen daarmee naast de bonus van 0,2 punten voor kwalificatie voor de laatste zestien.

Ajax sloot een dramatisch Europees seizoen donderdag passend af met een 3-1-nederlaag tegen Union Berlin in de tussenronde van de Europa League. In de Johan Cruijff ArenA werd het 0-0.

Portugal kwam deze week met drie clubs in actie en deed het met een half punt niet veel beter. FC Porto verloor in de heenwedstrijd van de achtste finales van de Champions League met 1-0 van Internazionale, Sporting CP won met 0-4 bij FC Midtjylland en plaatste zich na de 1-1 in Portugal voor de laatste zestien in de Europa League en Sporting Braga verloor na de 0-4 van vorige week ook zijn tweede duel met Fiorentina in de Conference League: 3-2.

Daarnaast is Benfica nog Europees actief; de ploeg van voormalig PSV-trainer Roger Schmidt zegevierde ruim een week geleden met 0-2 bij Club Brugge in het heenduel in de achtste finale van de Champions League.

UEFA-coëfficiëntenlijst per 23 februari: 1. Engeland - 103,855

2. Spanje - 89,712

3. Duitsland - 80,606

4. Italië - 74,354

5. Frankrijk - 60,331

6. Nederland - 57,300

7. Portugal - 54,716

8. België - 39,400

9. Schotland - 36,400

10. Oostenrijk - 34,000

Pakket voor nummer zes is zeer aantrekkelijk

Het verschil in tickets tussen plek zes en zeven is enorm. Het land dat na dit seizoen zesde staat op de coëfficiëntenlijst mag in het seizoen 2024/2025 zijn kampioen én vicekampioen afvaardigen aan het hoofdtoernooi van de Champions League. De nummer drie van dat land mag instromen in de voorronde van het miljardenbal. De nummer zeven van de lijst levert alleen zijn kampioen aan het hoofdtoernooi van de Champions League, terwijl de vicekampioen instroomt in de voorronde.

De bekerwinnaar van het land dat zesde staat, mag rechtstreeks meedoen aan de Europa League, waar de bekerwinnaar van de nummer zeven moet beginnen in de voorronde. Zowel de nummer zes als de nummer zeven levert twee clubs aan de kwalificaties voor de Conference League.

Nederland is bezig aan een flinke opmars op de coëfficiëntenlijst. Medio 2018 bekleedde de Eredivisie nog de veertiende plaats, ingeklemd tussen Tsjechië en Griekenland. Door de droomcampagne van Ajax in de Champions League - pas in de halve finale viel het doek - stond Nederland een jaar later elfde.

Daarna bleven de Eredivisie-clubs goed presteren, waardoor elk seizoen terrein werd gewonnen. Het veiligstellen van de zesde plaats zou de kroon op het werk van de Nederlandse clubs zijn.

