Bekijk de mogelijke tegenstanders van AZ en Feyenoord bij de Europese loting

Feyenoord en AZ horen vrijdagmiddag wie ze als tegenstander treffen in de achtste finales van respectievelijk de Europa League en Conference League. Nu de tussenrondes in deze toernooien erop zitten, kan de balans richting de lotingen worden opgemaakt.

Als Europa League-groepswinnaar mocht Feyenoord de tussenronde overslaan. In de achtste finales nemen de Rotterdammers het op tegen een winnaar van de tussenronde: Sevilla, Bayer Leverkusen, Juventus, Sporting CP, AS Roma, Manchester United, Union Berlin of Shakhtar Donetsk.

AZ duelleert als groepswinnaar van de Conference League met een van de acht winnaars in de tussenronde van dit vrij nieuwe toernooi. De mogelijke tegenstanders voor de Alkmaarders zijn Anderlecht, FC Sheriff, Lazio, AEK Larnaca, FC Basel, Fiorentina, Lech Poznan of KAA Gent.

De wedstrijden in de achtste finales van zowel de Europa League als Conference League zijn op 9 en 16 maart. Feyenoord en AZ beginnen allebei met een uitwedstrijd.

De loting voor de achtste finales in de Europa League is vrijdag om 12.00 uur. Een uur later is de loting voor de laatste zestien in de Conference League.

In de Champions League moeten de returns in de achtste finales nog worden afgewerkt. Nederlandse clubs zijn niet meer vertegenwoordigd in het miljardenbal.

Nederland heeft drie afvallers in Europa

Voor PSV en Ajax viel donderdagavond het doek in Europa. De Eindhovenaren wonnen met 2-0 van Sevilla, maar die uitslag was ontoereikend na de 3-0-nederlaag in Zuid-Spanje. Ajax verloor met 3-1 van Union Berlin na het doelpuntloze gelijkspel in de eerste ontmoeting in de Johan Cruijff ArenA.

Nederland zette het Europese seizoen in met vijf clubs. Als enige slaagde FC Twente er niet in te overzomeren. De tukkers werden in de play-offs van de Conference League uitgeschakeld door Fiorentina.

Loting achtste finales Europa League Geplaatst:

Arsenal (Eng), Real Betis (Spa), Fenerbahçe (Tur), Ferencváros (Hon), Feyenoord (Ned) , SC Freiburg (Dui), Real Sociedad (Spa), Union Saint-Gilloise (Bel)

Arsenal (Eng), Real Betis (Spa), Fenerbahçe (Tur), Ferencváros (Hon), , SC Freiburg (Dui), Real Sociedad (Spa), Union Saint-Gilloise (Bel) Ongeplaatst:

Juventus (Ita), Bayer Leverkusen (Dui), Sevilla (Spa), Sporting CP (Por), Union Berlin (Dui), Manchester United (Eng), AS Roma (Ita), Shakhtar Donetsk (Oek)