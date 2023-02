Bekijk de mogelijke tegenstanders van AZ bij loting achtste finales

AZ hoort vrijdagmiddag wie de tegenstander wordt in de achtste finales van de Conference League. De loting begint om 13.00 uur.

AZ duelleert als groepswinnaar van de Conference League met een van de acht winnaars in de tussenronde van dit vrij nieuwe toernooi. De mogelijke tegenstanders voor de Alkmaarders zijn Anderlecht, FC Sheriff, Lazio, AEK Larnaca, FC Basel, Fiorentina, Lech Poznan of KAA Gent.

Voor PSV en Ajax viel donderdagavond het doek in Europa. De Eindhovenaren wonnen met 2-0 van Sevilla, maar die uitslag was ontoereikend na de 3-0-nederlaag in Zuid-Spanje. Ajax verloor met 3-1 van Union Berlin na het doelpuntloze gelijkspel in de eerste ontmoeting in de Johan Cruijff ArenA.