Van Nistelrooij passeert Teze bij jacht PSV op comeback tegen Sevilla

Verdedigers Jordan Teze en Armando Obispo zitten bij PSV op de bank bij de return tegen Sevilla in de tussenronde van de Europa League. Phillipp Mwene en André Ramalho krijgen de kans achterin. Ibrahim Sangaré is hersteld van ziekte, maar begint op de bank. Erick Gutiérrez neemt plaats op het middenveld in het Philips Stadion.

Teze fungeerde de laatste wedstrijden steevast als rechtsback, maar moet nu genoegen nemen met een plek op de bank. Mwene kampte enige tijd met een lichte hersenschudding, maar viel zondag tegen FC Utrecht (2-2) weer in.

Obispo stond tegen Utrecht in de basis, maar is tegen Sevilla weer reserve. Dit was ook het geval bij de eerste wedstrijd in Spanje (3-0-nederlaag). Ramalho speelt in zijn plaats naast Jarrad Branthwaite. Patrick van Aanholt is linksback.

Gutiérrez staat op het middenveld bij PSV. Zijn laatste basisplaats was op 24 januari tegen FC Emmen (1-0-verlies). De Mexicaan ontbrak vorige week nog in Sevilla vanwege ziekte en was tegen Utrecht invaller. Gutiérrez vormt een middenveld met Joey Veerman en Guus Til.

Voorin moeten spits Luuk de Jong en buitenspelers Xavi Simons en Johan Bakayoko voor gevaar zorgen. Aanvallers Thorgan Hazard en Anwar El Ghazi zijn geblesseerd. Van Nistelrooij ontbrak tegen Utrecht nog vanwege ziekte, maar is inmiddels hersteld.

Foto: NU.nl

PSV wacht zware taak

PSV staat in Eindhoven voor de zware taak een forse nederlaag in Spanje weg te poetsen. Door doelpunten van Youssef En-Nesyri en oud-Ajacieden Lucas Ocampos en Nemanja Gudelj verloor de ploeg van Van Nistelrooij met 3-0. Gudelj ontbreekt in Eindhoven wegens een schorsing. Ocampos zit op de bank.

Er is nog nooit een Nederlandse club in geslaagd alsnog door te gaan na een verlies met minimaal drie goals verschil. Het duel in het Philips Stadion begint om 18.45 uur. De wedstrijd staat onder leiding van de Italiaanse scheidsrechter Daniele Orsato.

Later op de avond probeert Ajax ten koste van Union Berlin de achtste finales van de Europa League te halen. De Amsterdammers speelden vorige week in de Johan Cruijff ArenA doelpuntloos gelijk tegen de Duitsers.