Miedema woest om deal FIFA met Saoedi-Arabië: 'Je schiet er bijna van in de lach'

Vivianne Miedema heeft donderdag in haar column in het AD keihard uitgehaald naar de FIFA. De spits spreekt schande van het plan van de wereldvoetbalbond om het Saoedische bedrijf Visit Saudi als sponsor aan het komende WK te verbinden.

"Saoedi-Arabië, een land waar vrouwen nauwelijks rechten hebben en tot 2018 niet eens mochten voetballen. Een land waar je niet mag zijn wie je bent. Waar je als homoseksueel niet wordt geaccepteerd. Als het niet zo'n serieuze zaak was, zou je er bijna van in de lach schieten. Zo hypocriet is het", schrijft de 26-jarige Miedema.

De aanstaande sponsordeal lekte eind januari al uit, maar is nog niet officieel bekendgemaakt door de FIFA. De op handen zijnde samenwerking is controversieel, omdat vrouwen in Saoedi-Arabië worden onderdrukt. Daarnaast wordt homoseksualiteit niet geaccepteerd en staan daar zelfs (zware) straffen op.

Miedema is niet de eerste topspeelster die zich uitspreekt tegen de sponsordeal met het Saoedische reisbureau. De Amerikaanse vedette Alex Morgan, die twee keer wereldkampioen werd met de Verenigde Staten, noemde het "bizar" dat de FIFA er überhaupt aan denkt om Saoedi-Arabië te betrekken bij het WK.

'De FIFA moet zich diep schamen'

Ook Miedema vindt de gedachte bij de wereldvoetbalbond onbegrijpelijk. "De FIFA is altijd druk met het maken van campagnes waarin ze verkondigen dat iedereen welkom is. En dan denken ze dat deze sponsordeal een goed idee is? Het ergste is nog dat ik er niet eens meer verbaasd over ben. De FIFA heeft natuurlijk al veel vaker laten zien dat ze lekker hun eigen gang gaan. Ze moeten zich diep schamen."

Miedema, die zich in haar column overigens uitspreekt tégen een boycot van het WK, komt zelf komende zomer niet in actie. De spits van Arsenal liep eind vorig jaar een zware knieblessure op en moet maanden revalideren.