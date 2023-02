Ervaren Lovren wacht duel met Oranje niet af en stopt als international Kroatië

Dejan Lovren heeft donderdag, enkele maanden voor het duel van Kroatië met Oranje in de halve finales van de Nations League, een punt achter zijn interlandloopbaan gezet. De verdediger van Olympique Lyonnais vindt dat het tijd is om afscheid te nemen.

"Dit besluit is erg moeilijk voor me. Terwijl ik deze verklaring schrijf, doe ik mijn best om niet te huilen. Ik zal voor altijd supporter blijven van mijn land", schrijft de 33-jarige Lovren in een uitgebreid bericht op sociale media.

Lovren speelde 78 wedstrijden voor Kroatië en scoorde vijf keer. De in Bosnië geboren Kroaat bereikte in 2018 als basisspeler de WK-finale met zijn land, die werd verloren van Frankrijk. Ook eind vorig jaar op het WK in Qatar was Lovren een vaste kracht in het elftal dat het tot de laatste vier schopte. Kroatië eindigde als derde.

"De mooiste hoofdstukken van mijn interlandcarrière zijn in de afgelopen vijf jaar geschreven. Ik vind het nog altijd moeilijk om de vele emoties, vooral uit 2018 en 2022, in woorden uit te drukken. Deze herinneringen zullen voor altijd in mijn hart blijven zitten", zegt Lovren.

Luka Modric (links) speelt in juni zonder Dejan Lovren in De Kuip. Foto: Getty Images

Oranje treft wel Modric in De Kuip

Lovren blijft wel actief als clubspeler. De verdediger vierde zijn grootste successen bij Liverpool, waarmee hij onder meer landskampioen werd en de Champions League won. Lovren speelde ook voor Dinamo Zagreb, Inter Zapresic en FC Zenit en is nu bezig aan zijn tweede periode bij Lyon.

Door zijn afscheid als international hoeft het Nederlands elftal over vier maanden geen rekening te houden met Lovren. Oranje en Kroatië strijden op 14 juni in De Kuip met elkaar om een plek in de finale van de Nations League. De andere halve finale gaat tussen Spanje en Italië.