De Graafschap-trainer Poldervaart verlaat ziekenhuis en begint aan herstel

De Graafschap-coach Adrie Poldervaart heeft donderdag het ziekenhuis verlaten. De 52-jarige trainer werd 6 februari opgenomen vanwege een zeldzame variant van het syndroom van Guillain-Barré, waarvan de ergste klachten nu voorbij lijken.

"De aanname is dat het dieptepunt is bereikt", meldt De Graafschap op de clubsite. "De klachten worden niet erger, waardoor er in het ziekenhuis verder weinig gedaan kon worden. Daarom is besloten dat Adrie naar huis kon."