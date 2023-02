Legendarische BBC- en FIFA-voetbalcommentator John Motson (77) overleden

Voetbalcommentator John Motson is donderdag op 77-jarige leeftijd overleden. De Brit was decennialang een vast stemgeluid bij de BBC en genoot daarnaast bekendheid door zijn bijdrage aan de wereldberoemde FIFA-spellen.

Motson begon zijn loopbaan als BBC-commentator in 1971 en bleef bijna vijftig jaar actief. Hij gold als de absolute ster binnen zijn vakgebied en versloeg vrijwel alle grote finales en overige belangrijke wedstrijden voor de Britse tv-zender. Motson was onder meer op tien WK's van de partij.

In 2008 besloot Motson te stoppen als commentator van live voetbalwedstrijden, maar hij bleef werkzaam voor de BBC. Hij sprak onder meer samenvattingen in bij het iconische tv-programma Match of the Day.