Deelnemersveld WK compleet: voetbalsters Panama pakken laatste ticket

De voetbalsters van Panama hebben zich als laatste land gekwalificeerd voor het WK van komende zomer in Australië en Nieuw-Zeeland. In de finale van de play-offs was het Midden-Amerikaanse land met 1-0 te sterk voor Paraguay.

Invaller Lineth Cedeño zorgde een kwartier voor tijd met een kopbal voor de enige treffer in het Nieuw-Zeelandse Hamilton. Het is de eerste keer dat de Panamese voetbalsters mogen meedoen aan het WK.

Panama wacht in de groepsfase wedstrijden tegen Frankrijk, Jamaica en Brazilië. Haïti en Portugal plaatsten zich eerder deze week al via de play-offs voor het eindtoernooi.

Portugal is op 23 juli de eerste tegenstander van Oranje op het WK. De Verenigde Staten (op 27 juli) en Vietnam (1 augustus) zijn in groep E de andere tegenstanders van de ploeg van bondscoach Andries Jonker.

Het WK wordt van 20 juli tot en met 20 augustus in Nieuw-Zeeland en Australië gespeeld. Voor het eerst mogen er 32 landen meedoen aan het mondiale eindtoernooi. Dat zijn er acht meer dan bij het WK 2019 in Frankrijk.