Uitblinker Onana ziet akkefietje met Inter-ploeggenoot Dzeko als iets positiefs

André Onana heeft geen moment wakker gelegen van zijn akkefietje met ploeggenoot Edin Dzeko tijdens het Champions League-duel met FC Porto (1-0-zege). De oud-Ajacied vindt alle commotie na de opzienbarende woordenwisseling overdreven.

"We hebben er ondertussen samen om gelachen", zei vredesstichter Çalhanoglu na de wedstrijd. "Het is een normale situatie als we hoog in de adrenaline zitten. We zitten in de Champions League en iedereen in het team wil graag winnen."