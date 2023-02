Guardiola verbaast zich over hoge verwachtingen: 'Met 0-5 winnen is onrealistisch'

Josep Guardiola heeft totaal geen begrip voor de mensen die woensdagavond meer van Manchester City hadden verwacht in het Champions League-duel met RB Leipzig (1-1). De coach is juist dik tevreden over de manier waarop zijn spelers voor de dag kwamen in Duitsland.

"Had je verwacht dat wij hier even met 0-5 zouden winnen? Dat is geen realistisch scenario. In de groepsfase van de Champions League zijn er al goede ploegen uitgeschakeld, dus nu wordt het alleen maar moeilijker", zei Guardiola na de wedstrijd in Leipzig tegen BT Sport.

"De spelers liepen na het laatste fluitsignaal met gebogen hoofd, dus ik heb ze op het veld gevraagd waarom ze dat deden. Ze hadden het juist goed gedaan en speelden precies zoals ze zouden moeten spelen. Mensen verwachten te veel van ons. Het spijt me, maar we winnen hier niet zomaar met grote cijfers."

Manchester City begon wel goed aan het eerste treffen met Leipzig in de achtste finales. Riyad Mahrez schoot na 27 minuten de openingstreffer binnen en City kreeg goede kansen om de score uit te breiden, maar het bleef bij 0-1. Na rust kwam Leipzig beter in de wedstrijd en dwong de thuisploeg dankzij Josko Gvardiol een gelijkspel af.

'Misschien speel ik volgende keer met negen aanvallers'

Opvallend was dat Guardiola besloot om de hele wedstrijd geen enkele speler te wisselen. Daardoor bleven aanvallende impulsen, onder wie Phil Foden en Julián Álvarez, de hele wedstrijd op de bank in de Red Bull Arena.

"Ik heb vijf wisselmogelijkheden. Maar dat betekent niet dat ik ze moet gebruiken", counterde Guardiola. "Ik was heel erg tevreden met wat ik zag. Ik heb Leipzig geanalyseerd met mijn staf en daaruit geconcludeerd dat we veel controle op het veld nodig hebben."

"Leipzig speelt met zes aanvallend ingestelde spelers en Duitse teams zijn in de omschakeling gewoon beter dan wij. Daarom konden we niet te veel risico nemen. Ik had geen zin om hier met 4-0 of 4-3 te verliezen. Misschien besluit ik in de return om gek te doen en met negen aanvallers te spelen", zei Guardiola op cynische toon.

De return tussen Manchester City en RB Leipzig staat 14 maart op het programma in het Etihad Stadium. Guardiola hoopt de Champions League voor het eerst te winnen met 'The Citizens', die hij al naar vier landstitels leidde.