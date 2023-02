Inter boekt mede dankzij fraaie reddingen Onana moeizame zege op Porto in CL

Delen via E-mail

Internazionale heeft woensdag een moeizame zege geboekt in de achtste finales van de Champions League. Mede dankzij enkele fraaie reddingen van André Onana wonnen de Italianen de heenwedstrijd tegen FC Porto met 1-0.

Romelu Lukaku kroonde zich tot matchwinner in Stadio Giuseppe Meazza. De Belg, die na een klein uur in het veld kwam, zorgde vier minuten voor tijd voor het winnende doelpunt.

Onana was vooral vroeg in de tweede helft belangrijk voor Inter. De oud-Ajacied verrichtte toen twee knappe reddingen achter elkaar.

FC Porto eindigde de wedstrijd met tien man door een tweede gele kaart voor Otávio in het slotkwartier. Denzel Dumfries viel in de slotfase in bij Inter, Stefan de Vrij bleef op de bank.