Manchester City en Aké geven voorsprong uit handen tegen strijdlustig Leipzig

Manchester City heeft woensdag nagelaten een grote stap te zetten naar de kwartfinales van de Champions League. De ploeg van coach Josep Guardiola en basisklant Nathan Aké was in de eerste helft dominant tegen RB Leipzig, maar de thuisploeg kwam na rust langszij: 1-1.

City was voor rust oppermachtig in de Red Bull Arena en dat leidde in minuut 27 tot de openingstreffer. Riyad Mahrez profiteerde van een fout in de verdediging van Leipzig en schoot de bal achter voormalig Heracles-doelman Jannis Blaswich.

Leipzig herpakte zich na rust en kreeg enkele kansen op de gelijkmaker. Josko Gvardiol zorgde twintig minuten voor tijd voor de verdiende 1-1 door de bal achter City-doelman Ederson te koppen.

Het duel in Leipzig stond onder leiding van de Nederlandse scheidsrechter Serdar Gözübüyük. De return in Manchester is op dinsdag 14 maart.

Wedstrijd kent twee gezichten

City moest het in Duitsland stellen zonder sterspeler Kevin De Bruyne, die vanwege ziekte ontbrak. Ook verdedigers Aymeric Laporte en John Stones waren niet van de partij. Toch had het gehavende City in de eerste helft weinig te duchten van Leipzig.

De bezoekers uit Engeland domineerden, zonder een spervuur aan kansen te creëren. Een foute pass van Xaver Schlager achterin bij Leipzig zorgde voor de openingstreffer. Na goed voorbereidend werk van Jack Grealish en Ilkay Gündogan schoot Mahrez de bal gedecideerd tegen de touwen: 0-1.

Leipzig kon niets klaarspelen tegen de kampioen van Engeland. Een schot van aanvaller Timo Werner in blessuretijd van de eerste helft was pas de eerste doelpoging van de thuisploeg. City had voor rust 74 procent balbezit.

Na de onderbreking waren de rollen omgedraaid. Leipzig kreeg mogelijkheden, terwijl City tegenhield. Gvardiol zorgde uiteindelijk voor de verdiende gelijkmaker. Ederson taxeerde een voorzet verkeerd, waarna de Leipzig-verdediger simpel binnen kon koppen.

Leipzig en City hadden in het vervolg van de wedstrijd kleine mogelijkheden op de winst, maar Ederson en Blaswich hielden hun doel schoon. Daardoor valt over drie weken pas de beslissing in het Etihad Stadium.

Opvallend was dat Guardiola geen enkele wissel toepaste bij City. De laatste keer dat dit gebeurde in de knock-outfase van de Champions League was bij FC Barcelona in februari 2016 (0-2-winst op Arsenal).