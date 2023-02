Xavi denkt dat Barcelona 'beste United in jaren' alleen in topvorm kan verslaan

FC Barcelona-trainer Xavi verwacht dat zijn ploeg het donderdag zeer moeilijk zal krijgen in de return tegen Manchester United in de tussenronde van de Europa League. De Spanjaard is lovend over de Engelse club en coach Erik ten Hag.

"Het wordt moeilijk", zei Xavi woensdag op een persconferentie in aanloop naar de return in Manchester. "Het is het beste Manchester United in jaren."

De heenwedstrijd tussen Barcelona en United in Camp Nou eindigde vorige week in 2-2. Marcos Alonso bracht de Catalanen op voorsprong, waarna Marcus Rashford en Jules Koundé (eigen doelpunt) de achterstand van de Engelsen ombogen. Raphinha hielp de thuisploeg aan een gelijkspel.

"Manchester United is een van de beste teams in Europa van dit moment en bewijst dat elke wedstrijd weer", vertelde Xavi. "In Barcelona hebben we al gemerkt hoe lastig het is om tegen ze te spelen. Maar wij gaan er alles aan doen om verder te komen, al moeten we daarvoor wel in topvorm zijn."

Net als vorige week was Xavi lovend over United-trainer Ten Hag. "Hij doet het geweldig. Zijn team heeft intensiteit, mentaliteit, passie en ritme. Wij moeten minstens op elk niveau gelijkwaardig zijn om een kans te maken. Daarnaast moeten we persoonlijkheid tonen en loyaal blijven aan onze eigen speelstijl."

De return tussen Manchester United en FC Barcelona begint donderdag om 21.00 uur op Old Trafford. De Fransman Clément Turpin is de scheidsrechter.

