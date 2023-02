Timber ziet Ajax beter verdedigen onder Heitinga: 'Zo moeilijk is het niet'

Jurriën Timber ziet dat Ajax onder John Heitinga de laatste weken veel minder kansen weggeeft dan onder de ontslagen Alfred Schreuder. De stopper vindt dat de verdediging onder de nieuwe coach beter staat.

Ajax kreeg slechts twee goals tegen tijdens de zes duels met Heitinga op de bank. Doelman Gerónimo Rulli bleef in vier van die duels zonder tegentreffer. Timber hoefde woensdag niet lang na te denken waarom Ajax de laatste weken beter staat opgesteld als de tegenstander wil counteren.

"Zo moeilijk is het allemaal niet", antwoordde de verdediger op de persconferentie in aanloop naar de return tegen Union Berlin in de Europa League. "Het is de restverdediging. Als de ene back hoog staat, dan moet de andere naar binnen staan en ik andersom."

"Ik ben er medeverantwoordelijk voor dat dat goed gaat", vervolgde Timber. Hij kon niet vertellen waarom het team zich onder Schreuder niet aan simpele opdrachten hield. "Simpel voetballen is toch niet simpel, zeggen ze wel eens, toch?"

Timber was daarnaast lovend over keeper Rulli, die afgelopen transferperiode overkwam van Villarreal. "Hij is belangrijk door zijn communicatie met ons. En hij pakt ook veel belangrijke ballen", zei de verdediger.

Ajax en Union Berlin strijden donderdag vanaf 21.00 uur om een plek in de achtste finales van de Europa League. Het eerste duel in Amsterdam eindigde vorige week in 0-0.

