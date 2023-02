Sampaoli acht comeback PSV niet onmogelijk: 'Wij hadden het ook even lastig'

Sevilla-coach Jorge Sampaoli realiseert zich dat zijn ploeg nog niet helemaal zeker is van een plek in de achtste finales van de Europa League. De Spanjaarden wonnen de heenwedstrijd in de tussenronde tegen PSV vorige week met 3-0, maar volgens Sampaoli is het tweeluik nog niet gespeeld.

"We weten allemaal dat er veel kan gebeuren in het voetbal", blikte Sampaoli woensdag op een persconferentie vooruit op de return tegen PSV. "Als ik de heenwedstrijd analyseer, was er in de eerste helft geen niveauverschil tussen de twee ploegen. Ik hoop dat we donderdag beter spelen dan vorige week."

Sevilla won de heenwedstrijd in Spanje vorige week met ruime cijfers, maar de openingstreffer van Youssef En-Nesyri viel pas op slag van rust. Lucas Ocampos en Nemanja Gudelj breidden de voorsprong in de tweede helft verder uit.

Sevilla is in ieder geval niet van plan om donderdag vol op de verdediging te leunen in Eindhoven. "Wij willen de controle hebben over de bal en de snelheid van het spel", zei Sampaoli. "De ploeg die de bal heeft, zal het zijn tegenstander moeilijk maken."



"PSV heeft het ons op die manier ook lastig gemaakt in de eerste twintig minuten van de heenwedstrijd. Daarna scoorden wij op de juiste momenten en waren we sterker. Maar als we morgen niet goed spelen, kan onze tegenstander weer gaan hopen op een goed resultaat. Dat moeten we zien te voorkomen."

Sampaoli kan in de return tegen PSV geen beroep doen op de geblesseerde Karim Rekik, die ook de eerste wedstrijd tegen zijn oude club miste. Gudelj en Erik Lamela ontbreken beiden door een schorsing. PSV-Sevilla begint donderdag om 18.45 uur en staat onder leiding van de Italiaanse scheidsrechter Daniele Orsato.

