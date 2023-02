Heitinga verwacht geen penalty's bij Union-Ajax: 'Totaal niet mee bezig geweest'

John Heitinga verwacht dat Edson Álvarez fit genoeg zal zijn om donderdag voor Ajax te starten tegen Union Berlin in de tussenronde van de Europa League. De trainer verwacht niet dat de Mexicaan in actie zal komen in een allesbepalende strafschoppenreeks, omdat Ajax al voor die tijd de wedstrijd wil beslissen.

Álvarez had woensdag het grootste deel van de training bij Ajax meegedaan. "Maar we gaan er donderdag een beslissing over nemen", zei Heitinga woensdag op de persconferentie in aanloop naar het duel met Union Berlin.

Álvarez viel zondag uit tegen Sparta Rotterdam (4-0-winst) met een schouderblessure. De Mexicaan beslist uiteindelijk zelf of hij kan spelen in de return in Berlijn.

"Edson kan met pijn spelen, hij is echt een strijder. We hebben het de afgelopen dagen in de gaten gehouden. Ik zou advies krijgen van de medische staf. Maar uiteindelijk ligt de eindstem ook bij Edson zelf."

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

'Keepers krijgen informatie over strafschoppen"

Ajax speelde vorige week in eigen huis met 0-0 gelijk. Als de wedstrijd in Berlijn opnieuw in een gelijkspel eindigt, volgt een strafschoppenreeks. Heitinga gaf aan dat Ajax niet heeft geoefend op penalty's.

"Nee, daar zijn we helemaal niet mee bezig geweest, totaal niet", reageerde Heitinga. "Ik ga ervan uit dat wij de wedstrijd daarvoor al beslissen en dat er geen strafschoppen komen."

"De keepers zullen wel informatie krijgen, want je kan tijdens de wedstrijd natuurlijk ook een strafschop tegen krijgen. Maar voor de rest zullen de beste nemers de eerste strafschoppen moeten nemen, als het er wél op aankomt."

Álvarez, Jurriën Timber en Kenneth Taylor kunnen zich donderdag geen kaart veroorloven. Bij een nieuwe prent zijn ze geschorst voor het volgende Europese duel. De wedstrijd tegen Union Berlin begint om 21.00 uur.