Feyenoord gaat samenwerken met 'ambitieuze' Amerikaanse tweededivisionist

Feyenoord gaat een samenwerking aan met Orange County SC, dat uitkomt op het tweede Amerikaanse niveau. De clubs gaan onder meer samenwerken op het gebied van talentontwikkeling, scouting en innovatie.

Algemeen directeur Dennis te Kloese is verheugd over de overeenkomst met de club uit de staat Californië, die in 2021 kampioen werd op het tweede niveau. "Het is een ambitieuze club die bewezen sterk is in scouting van talenten", zegt Te Kloese woensdag in een verklaring.