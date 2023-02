Bayern-coach Nagelsmann ontloopt schorsing na woede-uitbarsting richting arbiter

Trainer Julian Nagelsmann van Bayern München wordt niet geschorst voor zijn tirade tegen scheidsrechter Tobias Welz na de nederlaag tegen Borussia Mönchengladbach (3-2). De 35-jarige Duitser heeft van de Duitse voetbalbond DFB alleen een boete van 50.000 euro gekregen.

Na afloop deed een gefrustreerde Nagelsmann in de catacomben zijn beklag. Volgens Duitse media zei de Bayern-coach onder meer dat hij door de scheidsrechter in de maling was genomen. Enkele minuten later noemde hij Welz "een slap zooitje".