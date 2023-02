Union-coach Fischer onder de indruk van Heitinga: 'Hij heeft Ajax stabiel gemaakt'

Trainer Urs Fischer van Union Berlin is onder de indruk van het werk van John Heitinga bij Ajax. Volgens de Zwitser heeft Heitinga weer een stabiele ploeg gemaakt van de Amsterdammers. Donderdag spelen ze de return tegen Union in de Europa League.

"Zijn belangrijkste taak was het team te stabiliseren", zei Fischer woensdag op de persconferentie over Heitinga. "Ajax heeft een turbulente periode achter de rug, maar nu winnen ze weer in de competitie."

Heitinga is hoofdtrainer van Ajax sinds het ontslag van Alfred Schreuder eind vorige maand. Onder zijn leiding boekte de 36-voudig landskampioen vijf competitiezeges. Hierdoor staat Ajax nu tweede in de Eredivisie, op drie punten van koploper Feyenoord.

"Ajax heeft de aansluiting met de top in de Eredivisie weer gevonden", concludeerde Fischer. "Dat was de eerste opgave die Heitinga had. Ze spelen iets anders dan hiervoor, maar dat zijn details. Ze hebben nog steeds dezelfde spelers."

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

'Het is zaak dat we nog een tandje bijzetten'

Tegen Union Berlin speelde Ajax afgelopen donderdag voor eigen publiek met 0-0 gelijk in de heenwedstrijd van de tussenronde in de Europa League. Fischer realiseert zich dat zijn ploeg donderdag in de return wat extra's moet brengen om de volgende ronde te bereiken.

"Het is duidelijk dat we ons niveau moeten halen van de uitwedstrijd tegen Ajax", zei de coach van Union. "Het is zaak dat we nog een tandje bijzetten, al hebben we ook een beetje geluk nodig. We moeten in ieder geval efficiënter worden."

Union Berlin kan donderdag weer een beroep doen op verdediger Diogo Leita, die afgelopen weekend ontbrak tegen Schalke 04 (0-0). Door het gelijkspel tegen Schalke verzuimde de ploeg van Fischer de koppositie in de Bundesliga te pakken.