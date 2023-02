Ten Hag geniet van etentje met Ferguson: 'Prachtig om zijn steun te hebben'

Erik ten Hag vond het fantastisch om dinsdagavond tijdens een etentje uitgebreid bij te praten met Alex Ferguson, een van zijn voorgangers bij Manchester United. De huidige trainer van 'The Red Devils' is blij dat de 81-jarige Schot zijn expertise wil delen.

Ten Hag en Ferguson dineerden dinsdagavond in Wilmslow, een plaats in de buurt van Manchester. Foto's van het onderhoud lekten uit, waardoor de Engelse sportkranten woensdagochtend konden uitpakken met de ontmoeting tussen de huidige Manchester United-manager en een van zijn meest iconische voorgangers.

"Het is prachtig om zijn steun te hebben. Ik hou er sowieso van om te praten met mensen die enorm veel kennis en ervaring bezitten", vertelde Ten Hag woensdag op een persconferentie in de aanloop naar de Europa League-return tegen FC Barcelona. "Hij wil alles delen en ons helpen. Manchester United is zijn club en hij voelt zich enorm betrokken. Hij wil echt dat we het goed doen. Het was een fantastische avond."

Afgelopen week eindigde de ontmoeting in Camp Nou in 2-2, waardoor alles nog open ligt in het tweeluik in de tussenronde van de Europa League. "Twee topclubs die elkaar tegenkomen op Old Trafford, in een ongetwijfeld prachtige ambiance. Beter kan niet", zei Ten Hag, wiens ploeg zondag met Newcastle United strijdt om de eindzege in het League Cup-toernooi. "Toen we klein waren, wilden we allemaal grote wedstrijden spelen. Daar droomden we van. Nu staan we aan de vooravond van zulke duels, al is het pas februari."

Ten Hag, die ex-Ajacied Antony en Harry Maguire ziet terugkeren van blessureleed, is met Manchester United nog in de race voor liefst vier prijzen. 'The Red Devils' hebben niet alleen verplichtingen in de League Cup en Europa League, maar zijn ook nog actief in het toernooi om de FA Cup, waarin volgende week West Ham United wacht in de kwartfinales.

In de Premier League heeft Manchester United maar vijf punten minder dan koploper Arsenal, dat nog wel een duel tegoed heeft. De laatste landstitel van de club dateert nog altijd uit 2013, onder Ferguson.

Erik ten Hag is bezig aan zijn eerste seizoen op Old Trafford. Foto: ANP / EPA

Varane: 'Volgende doel is teams als FC Barcelona kloppen'

Al met al heeft Ten Hag de ploeg aardig op de rit gekregen na een dramatisch seizoen waarin de Engelse recordkampioen slechts als zesde eindigde.

Volgens Raphaël Varane, die woensdag ook aanschoof bij het persmoment, is de tactische discipline verbeterd ten opzichte van die desastreuze jaargang. De verdediger ziet dat zijn ploeg alleen al in de afgelopen maand flinke stappen heeft gezet. "We zijn met veel meer vertrouwen gaan spelen. Morgen zal de sfeer fantastisch zijn, we zullen onze emoties onder controle moeten houden. Het volgende doel is ook teams als FC Barcelona kloppen."