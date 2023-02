Van Nistelrooij vindt dat PSV moet geloven in stunt: 'Kijk naar Liverpool-Real'

Ruud van Nistelrooij gelooft erin dat PSV donderdag in staat is om de 3-0-nederlaag tegen Sevilla van vorige week weg te poetsen in de Europa League. De trainer van de Eindhovenaren ziet vaker gekke dingen gebeuren in het voetbal.

De cijfers geven PSV weinig kans. In de geschiedenis van het Europese voetbal kwam het 149 keer voor dat een ploeg in de return een verschil van minstens drie goals moest goedmaken. Slechts twee keer lukte dat.

"De statistieken zijn zwaar in ons nadeel, maar gisteren zag je ook weer een bizarre wedstrijd op Anfield. Je dacht: Real Madrid wordt weggepoetst met 5-0. Maar het werd 2-5", doelde Van Nistelrooij woensdag tegenover ESPN op het Champions League-duel tussen Liverpool en Real Madrid van dinsdag.

De oud-topspits maakte zelf iets soortgelijks mee. In 2001 stond hij met Manchester United halverwege met 3-0 achter bij Tottenham Hotspur, maar werd het mede dankzij een goal van Van Nistelrooij nog 3-5.

Van Nistelrooij wil dat PSV er tegen Sevilla in ieder geval vol voor gaat. "Het gaat erom dat we stappen blijven zetten als team, dat we er morgen vol voor gaan met ons publiek en dat we dromen van een stunt."

Sangaré nog twijfelgeval

Het is nog onduidelijk of Ibrahim Sangaré kan worden opgesteld door Van Nistelrooij. De Ivoriaanse middenvelder ontbrak zondag tegen FC Utrecht wegens ziekte - net als de trainer zelf - en is nog herstellende.

"Hij is vandaag weer opgestart, maar is nog zwakjes", zei Van Nistelrooij, die Sangaré woensdag weer verwelkomde op de training. "We kijken morgen hoe hij zich voelt. Het is zeer twijfelachtig of hij start."

De wedstrijd tussen PSV en Sevilla begint donderdag om 18.45 uur. De winnaar van het tweeluik kwalificeert zich voor de achtste finales van de Europa League.

