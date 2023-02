Álvarez gewoon in Ajax-selectie voor belangrijke return tegen Union Berlin

Edson Álvarez is woensdag gewoon opgenomen in de Ajax-selectie voor de return tegen Union Berlin in de Europa League. De verdedigende middenvelder viel zondag nog geblesseerd uit tegen Sparta Rotterdam.

Álvarez moest de strijd tegen Sparta bij het ingaan van de slotfase staken wegens een blessure aan zijn schouder. Sindsdien was onduidelijk of hij de wedstrijd tegen Union Berlin zou halen.

John Heitinga heeft een vrijwel fitte selectie van 22 spelers tot zijn beschikking. De interim-trainer van Ajax moet alleen de al langer geblesseerde verdediger Ahmetcan Kaplan thuislaten.

De heenwedstrijd tussen Ajax en Union Berlin eindigde afgelopen donderdag in 0-0. De Amsterdammers creëerden weinig en kwamen in de tweede helft goed weg bij een afgekeurd doelpunt van voormalig sc Heerenveen-speler Morten Thorsby.

Union Berlin-Ajax begint donderdag om 21.00 uur. De winnaar van het tweeluik bemachtigt een ticket voor de achtste finales van de Europa League. Zondag gaat Ajax in de Eredivisie op bezoek bij Vitesse.

Naast Ajax strijdt ook PSV donderdag om een plek in de achtste finales van de Europa League, al staan de Eindhovenaren in eigen huis tegen Sevilla voor een veel zwaardere klus. Vorige week werd in Zuid-Spanje met 3-0 verloren.

