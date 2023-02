PSV moet voor Nederlandse primeur zorgen om Sevilla uit te schakelen

PSV moet donderdag voor een Nederlands unicum zorgen om zich ten koste van Sevilla te plaatsen voor de achtste finales van de Europa League. Er is nog nooit een Nederlandse club in geslaagd alsnog door te gaan na een nederlaag met minimaal drie doelpunten verschil.

Vorige week gingen de Eindhovenaren met liefst 3-0 onderuit in Andalusië, door treffers van Youssef En-Nesyri, Lucas Ocampos en Nemanja Gudelj.

PSV, dat afgelopen zondag in de Eredivisie met 2-2 gelijkspeelde tegen FC Utrecht, verloor in Europees verband twee keer eerder zijn heenwedstrijd met 3-0. In de halve finales van de Europacup voor bekerwinnaars in het seizoen 1975/1976 ging het mis tegen Dynamo Kyiv en in de strijd om de Europese Super Cup in 1988/1989 was KV Mechelen met die cijfers te sterk. PSV won die returns wel, maar met een te kleine marge (respectievelijk 2-1 en 1-0) om ook het tweeluik in zijn voordeel te beslissen.

In de ruim 65-jarige geschiedenis van Europese bekertoernooien drongen slechts 31 van de 550 ploegen die een 3-0-uitnederlaag leden alsnog door tot de volgende ronde. Dat was voor het laatst het geval in 2019, toen Liverpool voor eigen publiek met liefst 4-0 van FC Barcelona won in de halve eindstrijd van de Champions League.

Ajax gaat donderdagavond op bezoek bij Union Berlin, een week na de 0-0 in Amsterdam. De hoofdstedelingen speelden in een Europees drieluik drie keer eerder doelpuntloos gelijk in de eerste ontmoeting. Telkens volgde uitschakeling.

Het overkwam Ajax tegen Olympiacos Piraeus in het Europacup I-toernooi van 1983/1984 (2-0-nederlaag), tegen Parma in de Europacup voor bekerwinnaars in 1993/1994 (2-0-nederlaag) en tegen AC Milan in de Champions League van 2002/2003 (3-2-verlies).

PSV-Sevilla begint om 18.45 uur en staat onder leiding van de Italiaanse arbiter Daniele Orsato. Om 21.00 uur klinkt het eerste fluitsignaal van de Spaanse scheidsrechter Ricardo de Burgos bij Union Berlin-Ajax.

Ajax is onder de nieuwe trainer John Heitinga nog altijd ongeslagen. Foto: Getty Images

Feyenoord en AZ gaan sowieso de koker in

In tegenstelling tot PSV en Ajax is Feyenoord al zeker van de achtste finales in de Europa League. De Rotterdammers kwalificeerden zich rechtstreeks door als eerste te eindigen in een poule met FC Midtjylland, Lazio en Sturm Graz.

Ook voor AZ gaat het Europese seizoen pas in maart verder met de achtste finales, maar dan in de Conference League. De Alkmaarders finishten bovenaan in hun groep en mochten de tussenronde in het derde Europese toernooi overslaan.

De loting voor de achtste finales van de Europa League en Conference League is vrijdagmiddag. In beide toernooien worden de groepswinnaars gekoppeld aan een winnaar van de tussenronde. De Europa League-loting is om 13.00 uur, de Conference League-loting begint een uur later.

De bijzondere Ajax-comeback Het is veertien keer gebeurd dat een Nederlandse club doorstootte na een nederlaag met minimaal twee doelpunten verschil. Memorabel is de zege van Ajax op Athletic Club in de eerste ronde van het UEFA Cup-toernooi van 1978/1979. In het Baskenland gingen de Amsterdammers met 2-0 onderuit, mede door een goal van Carlos Vidal, wiens schot via een reclamebord in een gat van het doel belandde. Ondanks hevige protesten van de Ajacieden bleef de goal staan. In de return nam Ajax ondubbelzinnig revanche: 3-0.