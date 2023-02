Oranjevrouwen treffen Portugal als derde tegenstander in poulefase WK

De Oranjevrouwen beginnen het WK komende zomer met een poulewedstrijd tegen Portugal. De Zuid-Europeanen kwalificeerden zich woensdag voor het toernooi door in de finale van de play-offs van Kameroen te winnen.

De wedstrijd in het Waikato Stadium in het Nieuw-Zeelandse Hamilton eindigde in 2-1. Na een goal van Portugal-verdediger Diana Gomes leek Ajara Nchout in de 89e minuut met de gelijkmaker een verlenging af te dwingen. Maar diep in blessuretijd zorgde de Portugese Carole Costa met een benutte penalty alsnog voor de beslissing.