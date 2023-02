Ancelotti lyrisch over Vinícius: 'Hij is de meest bepalende speler ter wereld'

Carlo Ancelotti is dolgelukkig met de bepalende rol die Vinícius Júnior bij Real Madrid heeft. De ervaren trainer zag dat de Braziliaanse aanvaller dinsdag in het spektakelstuk tegen Liverpool (2-5-winst) niet voor het eerst dit seizoen het verschil maakte.

Vinícius zorgde na een vroege 2-0-achterstand met een fraai schot voor de aansluitingstreffer en tekende met geluk - keeper Alisson Becker schoot de bal tegen hem aan - voor de 2-2. Bij de 2-5 van Karim Benzema gaf hij de assist.

"Ik vind hem momenteel de meest bepalende speler ter wereld. Hij blijft maar dribbelen, assists geven en goals maken. Hopelijk kan hij deze lijn doortrekken", zei Ancelotti na de wedstrijd op Anfield.

Ook de 37-jarige Luka Modric kreeg complimenten. "Hij was zoals altijd weer top. Hij is zo constant en doet altijd iets goed met de bal. Hij is altijd de sleutel op moeilijke momenten."

'Het deed me denken aan City-uit'

Real stond tegen Liverpool al in de veertiende minuut met 2-0 achter. Eenzelfde scenario voltrok zich vorig seizoen, toen de ploeg van Ancelotti in de halve finale uit tegen Manchester City nóg sneller op een 2-0-achterstand stond. Toen werd uiteindelijk met 4-3 verloren, waarna Real op eigen veld alsnog de finale haalde.

"De beginfase van vandaag deed me inderdaad denken aan City-uit. We boeken vooruitgang, want vandaag was het pas na veertien minuten", zei Ancelotti met een lach.

"Op dat moment was het belangrijk om koel te blijven en onze emoties in bedwang te houden. Dat hebben we gedaan, mede dankzij ervaren spelers als Modric en Toni Kroos. Uiteindelijk is het goed gekomen."

De return in Estádio Santiago Bernabéu is op 15 maart. In de komende weken speelt Real Madrid onder meer tegen stadgenoot Atlético Madrid (competitie) en FC Barcelona (Copa del Rey).

