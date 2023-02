Klopp is mild na afgang Liverpool: 'Real kan extreem goed counteren'

Jürgen Klopp is mild voor Liverpool na de afstraffing dinsdag in de achtste finales van de Champions League tegen Real Madrid (2-5). De Duitse trainer zag zijn ploeg voor rust heel goed spelen op Anfield, maar de Spanjaarden wonnen door een knappe comeback met 2-5.

"We begonnen fantastisch. Het was een intense start, we lazen de wedstrijd", zei Klopp, die met Liverpool na veertien minuten op 2-0-voorsprong stond. Darwin Núñez en Mohamed Salah scoorden.

Halverwege was het weer 2-2 en vooral de tweede treffer mocht doelman Alisson Becker zich aanrekenen. De Braziliaan schoot tegen Vinícius Júnior aan, waarna de bal in het doel verdween.

"En toch vond ik onze hele eerste helft goed", vervolgde Klopp. "Op de tegengoals na heb ik niet veel dingen verkeerd zien gaan. De 2-2 was natuurlijk wel een slapstick."

'De 2-3 was een tik voor ons'

Volgens Klopp had Liverpool halverwege het gevoel dat er nog gewonnen kon worden, maar het was Real dat 'The Reds' in de tweede helft overklaste. Éder Militão kopte in de 47e minuut de 2-3 binnen en daarna werd het nog pijnlijker voor de thuisploeg die speelde met Virgil van Dijk en Cody Gakpo in de basis.

"We verdedigden niet goed bij de 2-3 en dat was een tik. Real kreeg vertrouwen en bij ons was dat weg. En we speelden ze in de kaart door ze steeds een counter te gunnen. Dit Real kan extreem goed counteren, dat hebben we gemerkt."

Door de dikke nederlaag lijkt het seizoen van Liverpool niet meer te redden. De kampioen van 2020 staat in de Premier League op de achtste plaats en de kwartfinale van de Champions lijkt bijna onhaalbaar. Op woensdag 15 maart is de return in Madrid.

