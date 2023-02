Klopp baalt van afgang Liverpool tegen Real Madrid: 'We gaven alle goals weg'

Jürgen Klopp baalt flink van de afstraffing van Liverpool tegen Real Madrid (2-5) in de achtste finales van de Champions League. De Duitse trainer zag zijn ploeg een 2-0-voorsprong weggeven, vooral door defensieve fouten.

"We gaven alle vijf tegendoelpunten weg. Gewoon alle vijf", zei Klopp na de wedstrijd op Anfield, waar de ruststand 2-2 was. In de tweede helft liep Real na een snelle goal van Éder Militão verder weg bij Liverpool.

"Bij het eerste tegendoelpunt hadden we beter moeten verdedigen, het tweede was slapstick. De 2-3 maakte het verschil. We verloren het momentum en kwamen er niet meer aan te pas. Het speelde Real Madrid in de kaart."

Liverpool-doelman Alisson Becker mocht zich de tweede treffer van Real aanrekenen. De Braziliaan schoot tegen Real-speler Vinícius Júnior aan, waarna de bal in het doel verdween.

'Ik denk dat het voorbij is'

Klopp verwacht niet dat de schade in de return nog te repareren is, al bleef hij enigszins hoopvol. "Carlo Ancelotti zal denken dat het beslist is en ik denk momenteel hetzelfde. Maar hoe dichter we bij de return komen, hoe groter onze kansen worden", zei hij.

"Vanavond heeft iedereen kunnen zien dat Real heel goed is op de counter. We moeten in Madrid veel risico gaan nemen om drie keer te scoren. Dat wordt gevaarlijk. We zullen zien wat het oplevert."

Liverpool lijkt op weg naar een seizoen zonder prijzen. De kampioen van 2020 staat in de Premier League op de achtste plaats. De Champions League-return tegen Real Madrid is op woensdag 15 maart.

CL-duels deze week Dinsdag: Liverpool-Real Madrid 2-5

Dinsdag: Eintracht Frankfurt-Napoli 0-2

Woensdag 21.00 uur: RB Leipzig-Manchester City

Woensdag 21.00 uur: Internazionale-FC Porto

