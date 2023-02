PSG meldt schade aan enkel Neymar: inzetbaarheid tegen Bayern nog onzeker

Neymar heeft afgelopen weekend een verstuikte enkel en schade aan de enkelbanden opgelopen in de competitiewedstrijd tegen Lille OSC. Zijn inzetbaarheid in de Champions League-kraker tegen Bayern München is nog onzeker.

Neymar kwam zondag in het thuisduel met Lille (4-3) pijnlijk terecht en werd met een brancard van het veld gedragen. Door de enkelblessure mist hij sowieso het competitieduel met Olympique Marseille van komend weekend.

Begin volgende week wordt de blessure opnieuw beoordeeld. Dan volgt ook een update van PSG, dat over ruim twee weken de return tegen Bayern München in de achtste finales speelt. Het eerste duel, in Parijs, werd door de Duitsers met 0-1 gewonnen.

PSG hoopt in de Allianz Arena de lang gekoesterde Champions League-droom in leven te houden en kan Neymar daarbij goed gebruiken. De kapitaalkrachtige club uit Parijs wacht nog altijd op de eerste eindzege in het miljoenenbal.

Eerst wacht voor koploper PSG dus de topper tegen nummer twee Marseille (aftrap zondag 20.45 uur). Zes dagen later is Nantes de tegenstander in de competitie. Het duel met Bayern begint op 8 maart om 21.00 uur.