Napoli wint zonder problemen bij Frankfurt en is dicht bij kwartfinales CL

Napoli heeft dinsdag een grote stap gezet naar de kwartfinales van de Champions League. De koploper van de Serie A won de heenwedstrijd op bezoek bij Eintracht Frankfurt in de achtste finales met 0-2.

Napoli had het in de openingsfase bij Eintracht Frankfurt nog lastig, maar kwam via spits Victor Osimhen al voor rust op voorsprong. De spits tikte in de veertigste minuut van dichtbij binnen na voorbereidend werk van voormalig PSV-aanvaller Hirving Lozano.

Na een rode kaart van Frankfurt-aanvaller Randal Kolo Muani kwam de Italiaanse topclub nauwelijks meer in de problemen. Zelf scoorde Napoli via Giovanni Di Lorenzo nog één keer, waardoor de Italiaanse topclub met een comfortabele voorsprong aan de return in Napoli begint.

Naast Lozano stond met Philipp Max nog een oud-PSV'er op het veld in Frankfurt. De Duitse linksback wordt door de Eindhovenaren verhuurd aan Frankfurt. Hij deed bijna de hele wedstrijd mee, maar kon er niet voor zorgen dat de Bundesliga-ploeg met een beter resultaat naar Napoli toe reist.

De return tussen Napoli en Frankfurt is op 15 maart in Stadio Diego Armando Maradona. Het is voor Napoli de ideale gelegenheid om voor de eerste keer in de clubhistorie door te stoten tot de kwartfinales van de Champions League.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Napoli maakt favorietenrol waar in Frankfurt

Napoli was na de geweldige groepsfase met onder meer klinkende zeges op Ajax (4-2 en 1-6) door menigeen als kanshebber voor de eindzege genoemd, maar het was Frankfurt dat voor eigen publiek brutaal begon. Kolo Muani zorgde voor het eerste gevaar. Zijn schot ging voorlangs.

Nadat Frankfurt was uitgeraasd nam Napoli het initiatief over. Een strafschop na een overtreding op Victor Oshimen was in de 37e minuut niet besteed aan Khvicha Kvaratskhelia, maar drie minuten later was het via Oshimen alsnog raak. De spits tikte van dichtbij binnen op aangeven van oud-PSV'er Lozano.

Vrijwel direct na de aftrap leek Napoli ook op 0-2 te komen, maar door die goal werd een streep gezet vanwege buitenspel. Het doelpunt leek in alles een kopie van de 0-1: opnieuw was het Lozano die Oshimen in stelling bracht, maar de spits stond dit keer nét te veel voor de bal.