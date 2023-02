Real Madrid vernedert Liverpool na knappe comeback en is al bijna door in CL

Real Madrid heeft dinsdag in een bizarre wedstrijd tegen Liverpool een enorme stap gezet naar de kwartfinales van de Champions League. De Madrilenen keken op Anfield snel tegen een 2-0-achterstand aan, maar wonnen met 2-5.

De herhaling van de Champions League-finale van 2019 en 2022 zal daarmee de geschiedenis ingaan als van de meest bijzondere duels ooit in de achtste finales. Met Cody Gakpo en Virgil van Dijk in de basis kende Liverpool dankzij een schitterende 1-0 van Darwin Núñez (vierde minuut) en een blunder van Real-keeper Thibaut Courtois in de veertiende minuut een droomstart. Mohammed Salah profiteerde van het geschutter van de Belg (2-0).

In het restant van de wedstrijd ging veel mis bij Liverpool, dat in de Premier League teleurstellend achtste staat. Real-aanvaller Vinícius Júnior scoorde in de 21e minuut (2-1) en deed dat na 36 minuten nogmaals (2-2). Bij die gelijkmaker was het Liverpool-keeper Alisson die verschrikkelijk in de fout ging.

Na rust werd het pas echt pijnlijk voor Liverpool. Éder Militão tekende in de 47e minuut voor de de 3-2 en twee goals van Karim Benzema (55e en 67e minuut) maakten de afstraffing compleet voor de ploeg van Jurgen Klopp, die bij vlagen overklast werd. De return in Madrid is op woensdag 15 mei en dan heeft Liverpool een klein wonder nodig om door te gaan.

