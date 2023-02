Jonker ziet Oranjevrouwen hechter worden op Malta: 'Dat is nodig voor WK'

Volgens bondscoach Andries Jonker zijn de Oranjevrouwen tijdens een tiendaags trainingskamp op Malta hechter geworden. Dat is in zijn ogen ook noodzakelijk richting het WK van komende zomer. Nederland sloot de trip dinsdag af met een overtuigende oefenzege op Oostenrijk.

Jonker besteedde op Malta veel aandacht aan teambuilding. De Oranjevrouwen bezochten niet alleen een aangemeerd schip van de Koninklijke Marine, maar gingen ook voor het eerst in jaren met elkaar uit eten, in een restaurant in Valletta. Door corona was dat de afgelopen jaren niet mogelijk geweest.

"Dit elftal lag een half jaar geleden in duigen, in de onderlinge verhoudingen, in de staf en in de media", refereerde Jonker dinsdag na de 4-0-oefenzege op Oostenrijk aan het dramatisch verlopen EK, dat zijn voorganger Mark Parsons de kop kostte.

Jonker benadrukte dat de sfeer altijd goed is geweest sinds hij in september bondscoach werd. "Maar het is enorm belangrijk dat we op elkaar kunnen rekenen, optimaal met elkaar kunnen samenwerken en vertrouwen in elkaar hebben."

"We zitten straks op het WK wekenlang op elkaars lip, zonder familie, partner en vrienden in de buurt. We zullen veel van elkaar moeten verdragen. Het team moest daarom een stapje dichter bij elkaar komen, en dat is gelukt."

Lieke Martens was opnieuw trefzeker voor de Oranjevrouwen. Foto: Getty Images

'We kunnen op Lieke Martens rekenen'

Jonker zegt dat hij ook op voetbalgebied "heel veel" wijzer is geworden van de oefentrip op Malta. Vier dagen na de 1-2-nederlaag won Nederland dinsdag wel van Oostenrijk. Dat deden de Oranjevrouwen erg overtuigend: 0-4.

Uitblinker was Lineth Beerensteyn, die twee keer scoorde en een treffer voorbereidde. Daarmee gaf ze haar visitekaartje af in Jonkers zoektocht naar een vervanger van de zwaar geblesseerde Vivianne Miedema. Vrijdag stond Fenna Kalma nog in de basis, maar zij scoorde niet. Nu zat Kalma op de tribune.

"Ik heb geen idee wie na Vivianne de beste spits van Oranje is", verklaarde Jonker. "Fenna doet het hartstikke goed in Nederland, Romee Leuchter is wekenlang geblesseerd geweest en Lineth heeft een positieve historie in het Nederlands team. Wat doen ze dan nu in Oranje?"

Jonker was ook blij met de inbreng van Lieke Martens, die dinsdag met een prachtige vrije trap trefzeker was. Vrijdag maakte ze het enige doelpunt tegen Oostenrijk. De goals volgden na een periode waarin Martens veel kwakkelde met haar fitheid.