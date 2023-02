Karius keept tegen United weer na finaletrauma: 'Hij kan zijn verhaal herschrijven'

Newcastle United-trainer Eddie Howe zegt dat doelman Loris Karius zondag in de League Cup-finale de kans krijgt "het verhaal van zijn loopbaan te herschrijven". De Duitser keept tegen Manchester United zijn eerste grote wedstrijd sinds hij tweemaal blunderde in de Champions League-finale van 2018.

"Dit is geweldig voor hem", zei Howe dinsdag. "Het is alsof het zo heeft moeten zijn. Er komt een nieuw verhaal bij voor Karius. Laten we hopen dat de afloop dit keer veel mooier is. Ik vind dit ook het mooie van voetbal."

De 29-jarige Karius was doelman van Liverpool toen het in de Champions League-eindstrijd tegen Real Madrid hopeloos misging. Hij ging bij de eerste en derde goal van de Spanjaarden verschrikkelijk in de fout, waardoor Real met 3-1 won in Kyiv.

Hoewel later bleek dat een eerder in het duel opgelopen hersenschudding een mogelijke oorzaak van zijn falen was, kwam Karius nooit meer in actie voor Liverpool. Hij werd verhuurd aan Besiktas en Union Berlin, om in september vorig jaar te worden overgenomen door Newcastle. Daar was hij eigenlijk niet meer dan de vierde keus van Howe.

0:33 Afspelen knop Enorme blunder Karius brengt Real Madrid op 1-0

'Nu moet hij er staan'

Doordat eerste keus Nick Pope afgelopen weekend rood kreeg tegen Liverpool en geschorst is, zijn vervanger Martin Dúbravka niet speelgerechtigd is in de League Cup en nummer drie Karl Darlow in januari werd verhuurd, mag Karius zowaar keepen in de finale tegen United.

"Niemand had verwacht dat hij deze finale zou spelen en nu moet hij er staan", zei Howe. "Ik heb afgelopen weekend meteen contact met hem opgenomen."

Howe denkt dat Karius klaar is om een goede finale te keepen. "Hij weet wat hem te doen staat en is daar heel ontspannen onder. Karius heeft geen last van stress."

De League Cup-finale tussen Manchester United en Newcastle United op Wembley begint zondag om 17.30 uur. Newcastle gaat op jacht naar de eerste hoofdprijs in 54 jaar, terwijl United zijn eerste prijs onder trainer Erik ten Hag kan pakken.