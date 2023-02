Aké wil Champions League winnen met City: 'Het wordt misschien wel tijd'

Nathan Aké wil dit seizoen de Champions League winnen met Manchester City. De Oranje-international vertelt dat die wens leeft bij iedereen binnen de club, die woensdag in de achtste finales tegenover RB Leipzig staat.

"Het wordt misschien wel tijd", zei de 28-jarige Aké dinsdag op de vooruitblikkende persconferentie van City in de Red Bull Arena.

De verdediger werd sinds zijn komst in 2020 twee keer kampioen met City en won een League Cup. In de jaren daarvoor was de club uit Manchester United, vooral dankzij de investeringen van de eigenaar uit de Verenigde Arabische Emiraten, eveneens zeer succes. In 2021 werd voor het eerst de Champions League-finale bereikt, maar die ging verloren tegen Chelsea.

"De Champions League is het grootste toernooi en die hebben we nog nooit gewonnen", vervolgde Aké. "Dus is er ons veel aan gelegen dat nu wel te doen. We hebben er vertrouwen in dat het kan."

Nathan Aké met Manchester City-topscorer Erling Haaland. Foto: Getty Images

'De manager is altijd duidelijk'

Ake brak als jonge speler niet door bij Chelsea, waarna hij via Watford en Bournemouth nu alsnog in de Engelse top speelt. Na een goed WK met Oranje in Qatar is hij ook bij City uitgegroeid tot vaste basisspeler. "Het eerste jaar hier was moeilijk. Door blessures kwam ik niet goed in mijn ritme. Daarna is het beter gegaan, het vertrouwen kwam vorig seizoen al. Nu krijg ik veel speeltijd."

Aké speelt bij City centraal in de verdediging of als linksback. "Op welke positie ik speel maakt me niet veel uit. De manager is altijd duidelijk, dus ik weet altijd wat hij van mij verwacht. Hij weet bovendien wat hij van mij kan verwachten."

De wedstrijd tussen RB Leipzig en Manchester City begint woensdag om 21.00 uur in de Red Bull Arena en de return is op 14 maart in het Etihad Stadium. Trainer Josep Guardiola kan in Duitsland niet beschikken over Kevin De Bruyne die ziek is. Verdedigers John Stones en Aymeric Laporte zijn evenmin inzetbaar.