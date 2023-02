Oranjevrouwen winnen mede door twee goals Beerensteyn nu wel van Oostenrijk

De Oranjevrouwen hebben dinsdag revanche genomen voor de oefennederlaag van vrijdag tegen Oostenrijk. Mede door twee goals van uitblinker Lineth Beerensteyn en een prachtige vrije trap van Lieke Martens won de ploeg van bondscoach Andries Jonker nu wél van het Alpenland: 0-4.

Beerensteyn opende na dertien minuten de score op Malta. Het hoogtepunt van de avond volgde in de 41e minuut. Martens schoot een vrije trap van zo'n 25 meter op schitterende wijze in de bovenhoek en besloot een sterke eerste helft van de Oranjevrouwen daarmee in stijl.

Na rust bleef Oranje scoren, ook al was het spel een stuk minder. Beerensteyn maakte uit een rebound de 0-3 en gaf zo haar visitekaartje af. Jonker verkoos de aanvaller van Juventus in zijn zoektocht naar een vervanger van de geblesseerde Vivianne Miedema boven Fenna Kalma. Beerensteyn bereidde vervolgens ook nog de 0-4 van Esmee Brugts voor.

De overtuigende oefenzege op Oostenrijk is een opsteker voor Jonker. De bondscoach bereidde zijn team de afgelopen anderhalve week op Malta voor op het WK, dat van 20 juli tot en met 20 augustus wordt gespeeld in Australië en Nieuw-Zeeland.

Oranje komt in april weer bijeen. Dan speelt Nederland in eigen land twee oefeninterlands. Het is nog onduidelijk wie dan de tegenstanders zijn. Het is de laatste interlandperiode voordat Jonker zijn WK-ploeg selecteert.

Lieke Martens zorgde voor het hoogtepunt van de avond. Foto: Getty Images

Oranje soeverein in eerste helft

Nederland was uit op revanche na de nederlaag van vrijdag (1-2) en dat was vanaf de aftrap te zien aan het gretige spel van de ploeg van Jonker. Met Beerensteyn in de spits zette Oranje de nummer negentien van de wereldranglijst vroeg onder druk en liet het niet los.

Precies uit zo'n situatie viel de openingstreffer van Nederland. Oostenrijk nam veel te veel risico bij een uittrap en de jagende Jackie Groenen onderschepte de bal in het vijandelijke strafschopgebied. De middenvelder van Paris Saint-Germain stelde Beerensteyn vervolgens in staat om te scoren: 0-1.

Oranje ging door met aanvallen en verzuimde via Beerensteyn (lob over), Martens (schot gekraakt) en Victoria Pelova (schot gepakt) op 0-2 te komen. Martens verdubbelde in de 41e minuut alsnog de voorsprong en deed dat bijzonder fraai. Van zo'n 25 meter schoot ze een vrije trap in de bovenhoek.

Na rust kakte Nederland in, zonder ook maar een moment in de problemen te komen. Door een opleving liep Oranje in een minuut tijd uit van 0-2 naar 0-4. Beerensteyn tikte in de 73e minuut binnen nadat een hoekschop van Stefanie van der Gragt op de paal was beland en Brugts mikte de bal een minuut later in de verre hoek.

Zo kende Nederland alsnog een geslaagd einde van een oefentrip, die de basis moet leggen voor een succesvolle zomer in Australië en Nieuw-Zeeland. Het leidde tot blijdschap op de tribunes, waar tientallen matrozen van de Koninklijke Marine zongen alsof de wereldtitel al binnen was.