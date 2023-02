Ten Hag kan als vierde Nederlandse trainer ooit prijs pakken met Engelse club

Erik ten Hag kan zondag de vierde Nederlandse trainer ooit worden die een prijs pakt met een Engelse club. De tukker neemt het in de finale van de League Cup op tegen Newcastle United.

De eerste Nederlandse trainer met een prijs in Engeland was Ruud Gullit, die Chelsea in 1997 naar de eindzege in de FA Cup leidde. In 2009 veroverde Guus Hiddink eveneens de FA Cup met Chelsea.

De voorlopig laatste Nederlandse trainer met een prijs Engeland is Louis van Gaal. Hij won de FA Cup in 2016 met Manchester United. Nooit slaagde een Nederlandse trainer erin kampioen te worden van Engeland. Ten Hag kan in de League Cup-finale eveneens voor een primeur kan zorgen.

De 53-jarige Ten Hag heeft al redelijk wat finale-ervaring. In Nederland coachte hij vier keer een ploeg tijdens een KNVB-bekerfinale en twee keer leidde dat tot winst. Hij verloor de eindstrijd in 2016 met FC Utrecht en in 2022 met Ajax, maar in 2019 en 2021 pakte hij wel de beker met de Amsterdamse club.

Newcastle wacht al 54 jaar op prijs

Zowel Manchester United als Newcastle United is eraan toe om weer eens een prijs te pakken. De laatste trofee van de 'Red Devils' is de Community Shield van 2017, toen werd afgerekend met landskampioen Chelsea.

Sindsdien verloor Manchester United de strijd om de Europese Super Cup (2017), de finale van de FA Cup (2018) en de eindstrijd van de Europa League (2021).

De laatste prijs van Newcastle United dateert van 1969. Destijds wonnen de 'Magpies' de Jaarbeursstedenbeker, dat gezien kan worden als de voorloper van de UEFA Cup. De vorige finale van Newcastle was de FA Cup-eindstrijd in 1999, toen onder leiding van Gullit verloren werd van Manchester United.

De League Cup-finale tussen Manchester United en Newcastle United begint zondag om 17.30 uur op Wembley.