Kalma ontbreekt bij Oranje in nieuw oefenduel met Oostenrijk, Beerensteyn spits

De Oranjevrouwen spelen dinsdag met Lineth Beerensteyn in de spits in een nieuwe oefeninterland op Malta tegen Oostenrijk. De aanvaller van Juventus vervangt Fenna Kalma, die ontbreekt in de wedstrijdselectie. Aanvoerder Sherida Spitse neemt opnieuw op de bank plaats.

Het is niet duidelijk waarom Kalma er niet bij is. Vrijdag stond de topscorer van de Vrouwen Eredivisie nog in de basis in de eerste oefeninterland op Malta tegen Oostenrijk, die met 1-2 verloren ging. Kalma scoorde niet en werd na 75 minuten vervangen door Beerensteyn.

Beerensteyn mag het nu vanaf de aftrap als spits proberen. Bondscoach Andries Jonker is na de zware knieblessure van topschutter Vivianne Miedema op zoek naar een nieuwe aanvalsleider bij Oranje.

Verder houdt Jonker vast aan de opstelling van vrijdag. Dat komt niet als een verrassing. Oranje verloor vrijdag weliswaar van Oostenrijk, maar het verlies kreeg pas gestalte toen hij vier keer had gewisseld. In de absolute slotfase van de wedstrijd vielen de 1-1 en 1-2.

Jonker was na afloop van de wedstrijd opvallend kritisch op invallers Aniek Nouwen, Lynn Wilms, Beerensteyn én Spitse. In de ogen van de bondscoach brachten de vier internationals te weinig. Recordinternational Spitse begon op de bank, omdat Jonker de teruggekeerde Damaris Egurrola wilde bekijken.

In tegenstelling tot afgelopen vrijdag wordt het duel tussen Nederland en Oostenrijk niet gespeeld op het Maltese eiland Gozo. Oranje moest noodgedwongen uitwijken naar het eiland, omdat het veld in Paola onbespeelbaar was geworden door een storm. Nu speelt de ploeg van Jonker in het nationale stadion in Attard.

Nederland-Oostenrijk gaat dinsdag om 18.00 uur van start en staat onder leiding van de Italiaanse scheidsrechter Martina Molinaro. Het is de laatste wedstrijd voor Nederland in februari. In april komt Oranje pas weer bijeen. Dan staat er twee oefeninterlands op het programma. De tegenstanders zijn nog niet bekend.