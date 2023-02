PSV halveert capaciteit uitvak uit angst voor herhaling incident in NEC-stadion

PSV heeft besloten per direct de capaciteit van het uitvak in het Philips Stadion te halveren. De Eindhovenaren zijn bang dat er een incident zoals anderhalf jaar geleden in het stadion van NEC kan gebeuren.

Op 17 oktober 2021 stortte het uitvak van het Goffertstadion in door toedoen van hossende Vitesse-supporters. Er vielen geen gewonden, maar de beelden waren beangstigend. Het stadion van NEC bleek een constructiefout te bevatten. Pas driekwart jaar later konden er weer fans in het uitvak toegelaten worden.

PSV liet naar aanleiding hiervan een onderzoek naar het eigen stadion uitvoeren. De uitkomst is dat de capaciteit van het uitvak wordt gehalveerd. Het zou namelijk mis kunnen gaan als veel bezoekers tegelijk op en neer springen.

"We willen vanzelfsprekend alles uitsluiten", zegt directeur Sjors van den Boogaart van het Philips Stadion. "We kiezen per direct voor een tijdelijke oplossing in de vorm van een capaciteitsbeperking en een versteviging, en werken ondertussen verder aan een permanente oplossing."

PSV heeft de komende dagen twee thuiswedstrijden op het programma staan. Donderdag komt Sevilla op bezoek voor de return in de tussenronde van de Europa League. Zondag nemen de Eindhovenaren het in de Eredivisie op tegen FC Twente.