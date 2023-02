Ihattaren week na arrestatie weer aan het trainen in fitnessruimte Juventus

Mohamed Ihattaren lijkt zijn voetbalcarrière een nieuwe kans te willen geven. Het gevallen toptalent is een week na zijn arrestatie weer in training bij zijn club Juventus.

Ihattaren deelt dinsdag op Instagram beelden van het stadion van Juventus, vermengd met shots waarop hij zich afbeult in een fitnessruimte. "Wat ons definieert, is hoe we na een tegenslag opstaan", schrijft hij er in het Engels bij. De voetballer oogt in de video aan de zware kant.

Vorige week maandag werd bekend dat Ihattaren in Amsterdam was gearresteerd vanwege een conflict in de relationele sfeer. Volgens De Telegraaf werd Ihattaren ervan verdacht zijn vriendin Yasmine Driouech te hebben mishandeld. De 21-jarige Utrechter kwam een dag later vrij, maar blijft verdachte.

Het was niet de eerste keer dat Ihattaren bij narigheid betrokken was. Afgelopen november zat hij enige tijd vast vanwege een ernstige bedreiging. Enkele maanden eerder ging zijn auto in vlammen op. Ook zou Ihattaren banden met de mocro-maffia hebben.

Het lijkt er nu op dat Ihattaren zijn voetballoopbaan nieuw leven wil inblazen. De aanvallende middenvelder heeft bij Juventus een contract tot de zomer van 2025.