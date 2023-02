Real Madrid-legende Amancio op 83-jarige leeftijd overleden

Real Madrid-icoon Amancio Amaro Varela, beter bekend als Amancio, is op 83-jarige leeftijd overleden. De oud-aanvaller kwam liefst veertien jaar uit voor 'De Koninklijke', de club die hij ook als trainer diende.

Amancio debuteerde in 1958 als prof bij Deportivo de La Coruña, waarna hij in 1962 overstapte naar Real Madrid. Tot aan het einde van zijn loopbaan als prof bleef de in A Coruña geboren speler uitkomen voor 'De Koninklijke'.

Met Amancio aan boord grossierde Real in succes, hoewel de absolute dominantie van eind jaren vijftig (toen de club vijf keer op rij de Europacup I won) niet werd geëvenaard. Wel veroverde 'De Koninklijke' met Amancio aan boord voor de zesde keer de Europacup I, in 1966. In de finale tegen FK Partizan maakte Amancio de 1-1, waarna Fernando Serena de Spanjaarden aan de zege hielp.

Amancio, die ook negen landstitels pakte met Real, kwam 471 keer uit voor de ploeg uit de hoofdstad. In die wedstrijden scoorde hij 155 keer. In 1969 en 1970 was Amancio (gedeeld) topscorer van La Liga.

Tussen 1962 en 1974 kwam Amancio 42 keer uit voor de Spaanse nationale ploeg, waarmee hij in 1964 de Europese titel won.

In het seizoen 1984/1985 was Amancio hoofdtrainer van Real, maar dat werd geen groot succes. Wegens matige resultaten gingen beide partijen in april 1985 uit elkaar.

Sinds 2022 was de oud-aanvaller de erevoorzitter van de club, na het overlijden van Francisco 'Paco' Gento.