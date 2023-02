Dolend FC Groningen haalt 22-voudig international Willems terug naar Eredivisie

FC Groningen heeft zich donderdag in de strijd tegen degradatie versterkt met Jetro Willems. De vleugelverdediger tekent een contract tot het einde van het seizoen bij de 'Trots van het Noorden' en keert na 5,5 jaar terug in de Eredivisie.

De 28-jarige Willems trainde sinds vorige week al mee bij Groningen. De 22-voudig international zat zonder club sinds Greuther Fürth in september zijn contract ontbond. Hij speelde één seizoen voor de Duitse club.

"Ik mag in een spannende fase van het seizoen weer minuten gaan maken. Ik krijg een kans om weer voetballer te zijn", zegt Willems op de site van FC Groningen over zijn overstap.

De komst van Willems is geen overbodige luxe voor het zwalkende FC Groningen, dat op koers ligt om rechtstreeks naar de Keuken Kampioen Divisie te degraderen. De ploeg van trainer Dennis van der Ree heeft al sinds 23 oktober geen wedstrijd meer gewonnen en staat voorlaatste.

Met Willems voegt Groningen de nodige ervaring toe aan de selectie. Zijn loopbaan begon bij Sparta Rotterdam, waar hij de jeugdopleiding doorliep en in 2011 op slechts zestienjarige leeftijd debuteerde. Na zestien officiële wedstrijden werd hij weggeplukt door PSV.

In Eindhoven beleefde Willems zijn succesvolste periode. De Rotterdammer werd twee keer landskampioen (2015 en 2016), won de KNVB-beker (2012) en twee keer de Johan Cruijff Schaal (2012 en 2016). In het seizoen 2015/2016 deed Willems mee in de achtste finales van de Champions League.

Jetro Willems was op het EK 2012 basisspeler bij het Nederlands elftal. Foto: Getty Images

Willems deed op EK 2012 in alle groepswedstrijden mee

Al aan het begin van zijn periode bij PSV speelde Willems zich in de kijker bij het Nederlands elftal. De linksback maakte in mei 2012 onder bondscoach Bert van Marwijk zijn interlanddebuut en mocht die zomer mee naar het EK. Hij stond in alle drie de (verloren) groepswedstrijden aan de aftrap.

Na zes seizoenen bij PSV vertrok Willems in de zomer van 2017 naar Eintracht Frankfurt. Hij speelde 65 officiële wedstrijden voor de Bundesliga-club, waarmee hij in 2018 als basisspeler de DFB-Pokal won.

Na een huurperiode bij Newcastle United in het seizoen 2019/2020 - die werd verstoord door een kruisbandblessure - tekende Willems in de zomer van 2021 een contract bij Greuther Fürth. In zijn eerste en enige seizoen bij die club degradeerde hij met de club uit de Bundesliga.

In Groningen wil hij zijn loopbaan nieuw leven inblazen. Mogelijk kan Willems zaterdag al zijn debuut maken voor zijn nieuwe club. FC Groningen speelt dan in eigen huis tegen concurrent Excelsior, de nummer vijftien van de Eredivisie. Het verschil met de Kralingers is momenteel zes punten.