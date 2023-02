Valencia en Kluivert verliezen degradatiekraker en zakken verder weg in La Liga

Delen via E-mail

Valencia heeft maandag de degradatiekraker tegen Getafe in La Liga verloren. Een laat doelpunt van Borja Mayoral dompelde de ploeg van basisklant Justin Kluivert en de debuterende coach Rubén Baraja in rouw: 1-0.

Valencia kreeg in de eerste helft via Samuel Lino een grote kans op de openingstreffer, maar de buitenspeler kon doelman David Soria niet verschalken. Aan de andere kant hield Giorgi Mamardashvili zijn doel schoon bij kopballen van onder anderen Domingos Duarte.

Het duel leek af te stevenen op een doelpuntloos gelijkspel, maar vlak voor tijd schoof Mayoral de bal in het net namens Getafe. De oud-spits van Real Madrid profiteerde bij een hoekschop van wanorde in de verdediging van Valencia. De gelijkmaker van Francisco Pérez even daarna werd afgekeurd wegens buitenspel.