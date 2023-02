Jong Ajax met Conceição en Lucca langs MVV, NAC pijnlijk onderuit in Utrecht

Jong Ajax heeft maandag in een spectaculair duel van MVV Maastricht gewonnen in de Keuken Kampioen Divisie. Met Francisco Conceição en Lorenzo Lucca in de basis wonnen de Amsterdammers met 4-2. NAC ging op carnavalsmaandag hard onderuit op bezoek bij Jong FC Utrecht: 4-1.

Onder toeziend oog van Ajax 1-hoofdtrainer John Heitinga walste Jong Ajax in de openingsfase over MVV heen. Al na acht minuten stond de beloftenploeg op een 2-0-voorsprong door goals van Kian Fitz-Jim en Conceição, die een dag eerder nog inviel in het Eredivisie-duel met Sparta (4-0).

MVV mocht Jong Ajax-spits Lucca dankbaar zijn voor het feit dat de achterstand niet groter werd. Daardoor bleef de nummer zeven van de ranglijst geloven in een resultaat en dat geloof werd alleen maar groter toen Sven Blummel na een half uur voor de aansluitingstreffer tekende.

Na rust trok Jong Ajax het duel alsnog naar zich toe. Debutant Mika Godts - die deze winter overkwam van KRC Genk - maakte de 3-1, waarna Jarne Steuckers de spanning weer terugbracht. Uiteindelijk zorgde Jaydon Banel in de blessuretijd op aangeven van Lucca voor de beslissing: 4-2.

Het betekent voor Jong Ajax de eerste zege van het kalenderjaar. Ook is het de eerste overwinning voor coach Dave Vos, die vorige week werd aangesteld als vervanger van de doorgeschoven Heitinga. MVV is bezig aan een vrije val en won slechts een van de laatste negen wedstrijden.

John Heitinga was een van de toeschouwers op De Toekomst. Foto: Pro Shots

NAC op carnavalsmaandag hard onderuit in Utrecht

Zo'n tweehonderd NAC-fans hadden hun carnavalsactiviteiten in Breda onderbroken om hun ploeg naar de winst te schreeuwen bij Jong FC Utrecht, maar zij keerden somber huiswaarts. Hun ploeg verloor met maar liefst 4-1 van hekkensluiter Jong FC Utrecht.

In eerste instantie leek er nog niets aan de hand voor NAC, dat in de vierde minuut op voorsprong kwam via Tijs Velthuis. Daarna kantelde de wedstrijd volledig en kregen de Brabanders er wederom van langs van een beloftenploeg. Eerder dit seizoen verloren ze ook al met 4-0 bij Jong AZ.

De goals van Jong FC Utrecht kwamen op naam van Derensili Sanches Fernandes (twee), Yannick Leliendal en Anthony Descotte. Dankzij hen vierde de hekkensluiter uit Utrecht de vijfde overwinning van het seizoen.

Voor verdediger Ramon Hendriks was het een extra mooie avond. Hij maakte afgelopen zomer op huurbasis de overstap van Feyenoord naar FC Utrecht, maar scheurde in juni zijn kruisband. Na ruim acht maanden revalideren speelde hij zijn eerste 45 minuten in het shirt van de Domstedelingen.