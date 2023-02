Real-trainer Ancelotti rekent tegen Liverpool op Benzema en 'speciale' Vinícius

Karim Benzema is fit genoeg om dinsdag te starten voor Real Madrid in de heenwedstrijd tegen Liverpool in de achtste finales van de Champions League. De spits ontbrak zaterdag bij de 0-2-zege op Osasuna vanwege vermoeidheidsklachten.

Real-trainer Carlo Ancelotti gaf maandag op zijn persconferentie aan dat de 35-jarige Fransman gaat starten op Anfield. "Het ziet er goed uit. Karim heeft veel zin in de wedstrijd."

Ancelotti hoopt dat Vinícius Júnior tegen Liverpool opnieuw van zich doet spreken. De Braziliaanse aanvaller is dit seizoen belangrijk voor Real met zestien doelpunten en acht assists in 34 wedstrijden.

"Hij is speciaal en tilt Real naar een hoger niveau", zei de Italiaanse coach. "Hij beslist wedstrijden en geeft nooit op. Hij laat momenteel zijn beste spel zien. Het is een genot om hem te zien spelen. Hetzelfde geldt voor spelers als Pedri, Gavi, Mbappé en Haaland."

Vinícius Júnior scoorde vier keer in de groepsfase van de Champions League. Foto: Reuters

'Racisme is een serieus probleem'

Dat Vinícius in Spanje regelmatig racistisch bejegend wordt, blijft Ancelotti dwarszitten. Fans van de tegenstanders van Real maken zich regelmatig schuldig aan racistische leuzen. "Het is een heel serieus en lastig probleem. Er is helaas geen wet waarmee je iemands gedachtegang kan veranderen."

"Dit is een kwestie van cultuur en gezond verstand", vervolgde Ancelotti. "Dit is niet alleen een kwestie voor Spanje, want dit gebeurt in alle landen. Sommige mensen moeten gewoon meer respect tonen voor anderen."

Real kan tegen Liverpool niet beschikken over Toni Kroos en Aurélien Tchouaméni. De middenvelders ontbreken door ziekte. Het duel op Anfield begint om 21.00 uur.