Liverpool-coach Klopp keek CL-finale tegen Real nu pas terug: 'Een martelgang'

Negen maanden na de Champions League-finale van vorig seizoen treffen Liverpool en Real Madrid elkaar dinsdag opnieuw. Dit keer in de achtste finales van het miljoenenbal. In de voorbereiding ontkwam Liverpool-manager Jürgen Klopp er niet aan om de beelden van de verloren finale terug te kijken.

"Ik heb de beelden van de finale dit weekend voor het eerst teruggezien en ik begreep direct waarom ik dat nog niet eerder had gedaan. Het was een martelgang", zei Klopp daags voor de Champions League-kraker op zijn persconferentie.

Op de beelden zag de Liverpool-manager hoe zijn ploeg het betere van het spel had, maar steeds op de uitblinkende Real-doelman Thibaut Courtois stuitte. In de omschakeling was de Spaanse topclub uiterst effectief: Vinícius Júnior maakte in de tweede helft het enige doelpunt van de wedstrijd.

"We hadden kunnen winnen, maar je zag vooral het verschil in ervaring. Zij verloren hun zelfvertrouwen niet en bleven azen op die ene kans. Dat is wat je van hen kan leren", vertelde Klopp, die als manager van Liverpool nog nooit van Real won.

Naast de eindstrijd van afgelopen seizoen ging ook de Champions League-finale in 2018 verloren (3-1). Tevens was Real in het seizoen 2020/2021 te sterk in de kwartfinales van het miljoenenbal (3-1 en 0-0). "Het wordt zwaar in Bernabéu, maar wat geeft het", zei Klopp. "Ik kan niet wachten. Dit wordt een topduel."

Jürgen Klopp moest Real-coach Carlo Ancelotti vorig seizoen feliciteren met de eindzege in de Champions League. Foto: Getty Images

'Zij maken ook kans als ze niet op hun best zijn'

Het treffen met Real Madrid komt voor Liverpool in meerdere opzichten op het juiste moment. Zo hebben 'The Reds' na een moeizame periode de weg omhoog gevonden met overwinningen op Everton (2-0) en Newcastle United (0-2).

Bovendien maakte Virgil van Dijk afgelopen weekend als basisspeler zijn rentree en zijn ook Roberto Firmino en Diogo Jota na blessures weer terug. "Een maand geleden stonden we er heel anders voor, maar in het leven draait alles om timing", zei Klopp.

"We zullen twee topwedstijden moeten spelen om door te gaan", zei de Duitse coach. "We moeten op ons best zijn om kans te maken. Real Madrid niet, want zij maken ook kans als ze niet op hun best zijn. Juist dat maakt hen zo bijzonder."