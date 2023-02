Oranjevrouwen bezoeken Marine op Malta: 'Wij moeten ook op elkaar rekenen'

Na de verloren oefenwedstrijd tegen Oostenrijk bezochten de Oranjevrouwen afgelopen zondag een marineschip op Malta. Andries Jonker plande de rondleiding op het schip met het oog op het WK van komende zomer.

De rondleiding op het marineschip volgde twee dagen na de nederlaag tegen Oostenrijk (1-2). Jonker was na de interland opvallend kritisch over de ingevallen Sherida Spitse, Aniek Nouwen en Lynn Wilms, die in zijn ogen te weinig brachten. Oranje gaf een voorsprong weg en verloor met 1-2.

"Ik heb in de groep duidelijk gemaakt dat ze geweldig trainen", zegt Jonker. "Mijn vertrouwen in die meiden is ook groot. Maar je moet het niveau dat je op de training haalt, omzetten in wedstrijden. Dan ben je een goede international. Je ben er nog niet als je alleen goed bent op de training."