Opgeluchte Gakpo wil sterke lijn doorzetten: 'We zijn klaar voor Real Madrid'

Cody Gakpo is opgelucht dat hij inmiddels twee doelpunten heeft gemaakt voor Liverpool. De van PSV gekochte aanvaller hoopt dat hij dinsdag deze sterke lijn kan doorzetten tegen Real Madrid in de Champions League.

Gakpo kwam in zijn eerste zes duels voor Liverpool niet tot scoren, maar maakte afgelopen week een doelpunt tegen zowel Everton (2-0) als Newcastle United (0-2). De Oranje-international gaf maandag aan dat hij tijd nodig had om zich aan te passen aan zijn nieuwe omgeving.

"Ik ben dan ook dankbaar voor alle steun van mijn teamgenoten en van trainer Jürgen Klopp", zei Gakpo op de persconferentie in aanloop naar het duel met Real. "Vanaf de eerste dag hebben ze mij enorm geholpen. Maar de hele club is geweldig. Iedereen probeert me zo goed mogelijk op weg te helpen."

Gakpo speelde de laatste wedstrijden van Liverpool meer centraal, terwijl hij bij PSV vooral op de linkerflank opereerde. "Maar op het WK onder Louis van Gaal stond ik ook al meer centraal. Ik heb ook met Klopp hierover gesproken en hij zei dat ik op beide posities kan spelen. Ik doe gewoon mijn best en probeer stappen te maken, waar ik ook sta."

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

'De vechtlust van Liverpool is goed'

Liverpool is bezig aan een slecht seizoen en staat op de teleurstellende achtste plek in de Premier League. Gakpo erkende dat de Engelse grootmacht stroef draait, maar zag in de laatste wedstrijden al wel verbetering.

"Ik weet niet of er heel veel veranderd is de laatste tijd. Maar ik voel als nieuwkomer wel dat het met de vechtlust van de ploeg goed zit. We zijn als groep bij elkaar gebleven op de moeilijke momenten. Dat is een van onze sterke punten."

"Het vertrouwen is weer een beetje terug. We zijn klaar voor de wedstrijd tegen Real", zei Gakpo. Tegen de Madrileense club zal hij zijn tweede wedstrijd op Champions League-niveau afwerken. De 23-jarige aanvaller debuteerde in 2018 op dit podium met een invalbeurt tegen Tottenham Hotspur (2-2).

"Het is een droom voor iedere voetballer om in de Champions League te spelen. Ik kijk er ontzettend naar uit. Ik wil graag laten zien dat ik op dit niveau kan presteren."