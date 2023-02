Real Madrid mist Kroos en Tchouaméni in CL-kraker tegen Liverpool

Real Madrid kan dinsdag niet beschikken over Toni Kroos en Aurélien Tchouaméni in de Champions League-kraker in de achtste finales tegen Liverpool. Het duo ontbreekt door ziekte in de selectie van de titelhouder voor het duel op Anfield.

Kroos miste de afgelopen week ook al de competitiewedstrijden tegen Elche en Osasuna. Tchouaméni ontbrak alleen tegen Osasuna. De 33-jarige Duitser mag vrijwel altijd starten van trainer Carlo Ancelotti en de Fransman is eveneens geregeld basisspeler.

Bij Liverpool kunnen Virgil van Dijk en Cody Gakpo gewoon in actie komen. Gakpo maakte zaterdag tegen Newcastle United zijn tweede Premier League-goal voor Liverpool, terwijl Van Dijk zijn rentree maakte na een hamstringblessure.

Liverpool tegen Real begint dinsdag om 21.00 uur en staat onder leiding van de Roemeense scheidsrechter István Kovács. De return in Madrid is op 15 maart.

De wedstrijd is een herhaling van de eindstrijd van vorig jaar. De Spanjaarden waren toen in het Stade de France met 1-0 te sterk voor de ploeg van Jürgen Klopp.

In La Liga bezet Real de tweede plaats, op acht punten van koploper FC Barcelona. Liverpool kent een tegenvallend seizoen en is de nummer acht van de Premier League. Zo lijkt de Champions League voor beide clubs hét toernooi om het seizoen nog glans te geven.

CL-programma deze week Dinsdag 21.00 uur: Liverpool-Real Madrid

Dinsdag 21.00 uur: Eintracht-Napoli

Woensdag 21.00 uur: RB Leipzig-Manchester City

Woensdag 21.00 uur: Internazionale-FC Porto

