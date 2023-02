Clubloze Labyad keert na lange revalidatie terug bij FC Utrecht

Zakaria Labyad keert terug bij FC Utrecht. De 29-jarige middenvelder, die het afgelopen half jaar clubloos was, heeft maandag een contract getekend voor anderhalf jaar in Stadion Galgenwaard.

Labyad vertrok afgelopen zomer bij Ajax, dat zijn aflopende contract niet verlengde. Hij was zwaar geblesseerd aan zijn knie en gebruikte de eerste helft van het seizoen voor zijn herstel.

Het is geen verrassing dat Labyad, die in 2017 en 2018 al voor FC Utrecht speelde, weer voor de 'Domstedelingen' gaat spelen. De afgelopen weken werkte de zesvoudig Marokkaans international bij de club de laatste stappen in zijn revalidatie af. In zijn contract is een optie opgenomen om nóg een jaar (tot medio 2025) door te gaan bij FC Utrecht.

Labyad is volledig hersteld van zijn blessure en sluit per direct aan bij de selectie van hoofdtrainer Michael Silberbauer.

Zakaria Labyad in 2018 in zijn eerste periode bij FC Utrecht. Foto: Getty Images

'Zakaria wilde graag terug'

Labyad stond te boek als een van de grootste talenten van PSV, waar hij tot 2012 speelde. Hij speelde in het buitenland voor Fulham en Sporting CP, maar kreeg daar weinig speeltijd. Bij Vitesse en FC Utrecht was hij wel weer een belangrijke kracht.

Bij Ajax werd Labyad in vier jaar geen vaste basisspeler, al kwam hij in het seizoen 2020/2021 nog wel tot 22 Eredivisie-duels en 5 goals voor de Amsterdammers.

Hoewel hij nu terugkeert van van een zware blessure, denkt technisch directeur Jordy Zuidam dat Labyad snel weer een hoog niveau kan halen bij FC Utrecht. "De afgelopen periode hebben we de kwaliteiten steeds meer terug zien komen bij Zakaria en zijn we het gesprek over de toekomst aangegaan", zegt Zuidam op de website van FC Utrecht.