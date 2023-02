PSG-trainer voelt zich niet in eer aangetast door coachende technisch adviseur

Trainer Christophe Galtier van Paris Saint-Germain heeft er niet zoveel moeite mee dat technisch adviseur Luis Campos zondag tijdens de thuiswedstrijd tegen Lille van de tribune afdaalde om hem bij te staan. Na de opvallende actie van de bestuurder draaide PSG het Ligue 1-duel helemaal om.

Galtier heeft geen probleem met de opmerkelijke actie van zijn technisch adviseur, die zelfs aanwijzingen gaf. "Luis is gepassioneerd, ik zie dit niet als bemoeienis. Hij is heel erg gedreven en heeft net als iedereen bij ons grote ambities", meldde de oefenmeester op de persconferentie. "Luis toonde zijn enorme betrokkenheid."

Campos meldde zich vorige week in de rust van het duel met AS Monaco al in de kleedkamer van PSG, dat toen met 3-1 verloor. "Dat was geen probleem voor mij, omdat hij zich niet bemoeit met het technische en tactische gedeelte."

Met de spectaculaire overwinning op Lille maakte PSG een einde aan een slechte serie. De Parijzenaars waren in hun laatste drie officiële duels onderuitgegaan. In de achtste finales van de Champions League verloor de sterrenformatie een kleine week geleden met 0-1 van Bayern München. Over ruim twee weken is de return in Zuid-Duitsland.